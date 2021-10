Chambois. Une souscription pour une statue du "Mig", Fabrice Miguet

Fabrice Miguet, alias " Le Mig " est décédé accidentellement lors du Grand Prix d'Ulster de course moto sur route, le samedi 11 août 2018. Plus de 600 motos l'avaient accompagné lors de son inhumation, entre Argentan et Chambois (Orne), où il est enterré.

Une association en sa mémoire

Une association Fabrice Miguet " Le Mig " a vu le jour le samedi 29 septembre 2018, pour faire perdurer son engagement, sa passion dans le monde de la moto, notamment vers les jeunes pilotes. Mais aussi pour porter ses valeurs d'humilité, de persévérance, de liberté.

Une statue du Mig

Désormais, cette association lance une souscription pour ériger une statue grandeur nature de Fabrice Miguet, à Chambois près d'Argentan (Orne), commune où vivent ses parents Yvette et Gabriel. C'est aussi là que " Le Mig " est enterré. Il s'agit, pour ses amis, mais aussi pour l'ensemble de la communauté des motards, d'avoir un endroit où " venir le voir ". Un endroit aussi où organiser des rassemblements.

Une souscription

L'association qui compte 143 adhérents, et dont le Facebook est suivi par plus d'un millier de personnes a chiffré le projet à 68 000€. Cette statue sera fabriquée au Portugal. Sa fabrication prendra cinq mois, dès lors que la somme nécessaire sera réunie. L'association Fabrice Miguet " Le Mig " lance une souscription Leetchi pour son financement, chaque contribution aussi petite soit-elle est la bienvenue. En savoir davantage : ici.

D'autres projets

Par ailleurs, l'association à d'autres projets : elle collecte des photos du Mig, avec le projet de réaliser un film. Vous pouvez en envoyer à l'e-mail : mig.fabricemiguet@gmail.com. L'association veut aussi réaliser un musée Fabrice Miguet à Avoines, où une maison a été nettoyée. Les travaux doivent débuter au printemps. Les motos du Mig y seront notamment exposées.

Des rendez-vous en préparation

Le 9 mars 2019 à Saint-Saturnin près du Mans (Sarthe) : repas choucroute du Team 3H Racing, dont Fabrice Miguet était le parrain.

Le 7 avril : à Val de Rueil (Eure), stand au moto-club Les Vikings.

Le 28 avril : sortie prévue à Epernon (Eure-et-Loir).

Le samedi 1er juin : repas à la salle de Montabard.

Fin juillet : initiative à Avoine, à l'occasion de l'anniversaire de Fabrice Miguet, né un 29 juillet.