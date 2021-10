Caen. Nouvel an : la préfecture du Calvados prend deux arrêtés

À partir de ce vendredi 28 décembre 2018 à 18 heures et jusqu'au mardi 1er janvier 2019 à 10 heures, la préfecture du Calvados interdit "la vente et l'utilisation des artifices dits de divertissement". Cela concerne les pétards et autres engins pyrotechniques de catégories F4, F3, F2, T2, P2, F1, T1 et P1. Les services de l'État invoquent "les accidents qui résultent chaque année de l'utilisation inconsidérée de ces artifices", "le risque d'utilisation contre les forces de l'ordre" ou encore "le risque de panique, dans un contexte de menace terroriste" pour justifier cette décision.

Un second arrêté, concernant cette fois "l'interdiction de la vente de carburant sous forme conditionnée (jerricans, bidons, etc.) et de produits chimiques, inflammables ou explosifs" a également été pris. Il couvre la même période. La préfecture craint "des dégradations de biens publics ou privés, occasionnées par incendie" et rappelle les "menaces proférées à l'encontre des forces de l'ordre et des bâtiments publics".

Dans les deux cas, la préfecture du Calvados indique prendre ces arrêtés afin d'éviter des débordements "dans le cadre des manifestations dites des Gilets jaunes et des attroupements liés aux célébrations du 31 décembre 2018".