Récit. 100 mètres papillon : découverte de la carrière d'un nageur à Rouen

Ce spectacle, imaginé par le comédien Maxime Taffanel, nous plonge dans le quotidien d'un jeune nageur de haut niveau. Entre espoirs déçus, petites joies et contraintes quotidiennes, il nous livre un épisode déterminant de son histoire.

Seul en scène

Maxime Taffanel est l'auteur du texte mais aussi l'interprète de ce seul en scène composé avec le soutien du collectif Colette et de la metteur en scène Nelly Puliicani. Simplement vêtu d'un jogging, sans autre accessoire qu'un bonnet de bain et qu'une paire de lunettes de piscine, il parvient avec des mots simples, alternant récit et jeu d'acteur, à nous faire revivre son expérience et les coulisses de ce sport à travers le quotidien de Larie, un adolescent passionné de natation.

À échelle humaine

Larie est un personnage qui d'emblée gagne la sympathie du public. Il poursuit un idéal et se donne corps et âme à sa passion. Toute sa vie tourne autour de la natation vécue souvent comme une contrainte nécessaire. Le spectateur s'identifie au personnage, dont la vie est calée au rythme des compétitions et des entraînements.

Larie est un personnage ambitieux porté par le désir participer aux Jeux olympiques mais sensible et traversé par le doute et la peur de l'échec. Son entraîneur, figure presque caricaturale et parfois quasiment hystérique, contribue malgré lui à faire douter Larie.

Le corps en question

Larie, à travers cette pratique sportive, est en quête de sensations. Il cherche à "être porté par l'eau" et son rapport avec l'élément liquide est presque charnel. Le corps du nageur est au centre de la pièce. Sur la terre ferme, Maxime dans une chorégraphie soignée, reproduit les mouvements de la nage papillon, la culbute et la glisse et parvient avec peu de moyens à nous faire expérimenter les contraintes qu'il imposait à son corps mais, au-delà de son intérêt purement sportif, il dévoile aussi la beauté du geste !

Du 9 au 11 janvier 2019 à 20 heures à la chapelle St Louis à Rouen. 3 à 16€. Tél. 02 35 98 45 05