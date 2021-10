Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen font le boulot à Lyon

25e victoire cette saison pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Ils se sont imposés sur la glace des Lions de Lyon mercredi 26 décembre 2018, lors de la 26e journée de Synerglace Ligue Magnus. Score final 5-3.

Premier but rapide

Un match dans lequel il ne fallait pas arriver en retard puisque, sur la première offensive rouennaise, Kevin Dusseau a lancé à l'opposé Alex Aleardi qui a parfaitement servi Nicolas Deschamps pour le premier but de la rencontre après seulement 59 secondes de jeu. Une avance doublée à peine plus de deux minutes plus tard par Joël Caron qui pousse au fond un palet qui traînait dans le slot 2-0.

Malgré cette avance, les Jaunes et Noirs ont vu les locaux revenir à 2-1 à la moitié du premier tiers par Lavrovs. Espoir de courte durée puisque c'est Joris Bedin qui a trouvé à nouveau le filet adverse pour le 3-1. Il a fallu attendre une supériorité numérique pour voir les Lyonnais revenir encore une fois dans la partie grâce à la conclusion de Andres 3-2.

Rouen reste leader

Après ce premier tiers bien rempli en but, le second tiers a vu les Rouennais reprendre deux buts d'avance grâce à Nicolas Ritz avant que les Lyonnais ne reviennent à 4-3 par Verbeek.

Dans l'ultime tiers-temps, les locaux ont tenté le tout pour le tout en fin de rencontre en sortant le gardien mais Marc-André Thinel est parti seul vers la cage vide pour le cinquième et dernier but de la rencontre. Les joueurs de Fabrice Lhenry restent donc leader avant de recevoir les Boxers de Bordeaux, vendredi 28 décembre 2018.