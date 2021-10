Bretteville-sur-Odon. [Photos et vidéos] On a testé pour vous : Trampoline Park près de Caen

Depuis samedi 22 décembre 2018, une nouvelle activité pleine de rebondissement s'est installée à Bretteville-sur-Odon (Calvados) : le Trampoline Park. Dès l'entrée, le visiteur est mis dans le bain. L'imposante structure s'étend sous les yeux du visiteur et alors que des jeunes enfants (et des plus grands !) rebondissent de trampolines en trampolines tels des petits chimpanzés les premières interrogations sont soulevées : comment ne pas repartir avec le dos cassé ? "Les différents espaces sont séparés et sécurisés pour éviter les risques de collision. Avant de monter sur la structure, une vidéo de sécurité est diffusée et un animateur pratique des échauffements pour ne pas monter sur la structure à froid", rassure Thomas Brout, fondateur de Normandy Jump, à la tête de la structure.

Une quinzaine de trampolines

Une fois les chaussettes antidérapantes enfilées (prévoir une tenue confortable), direction la structure. Gymnastes et enfants à la recherche d'un exutoire à leur énergie débordantes se côtoient. Accessible dès 2 ans, les mercredis, samedis et dimanches matins sont réservés aux enfants de moins de 6 ans, pour qu'ils puissent pratiquer en toute sécurité. Un premier espace, composé d'une piscine à mousse et de deux trampolines aux extrémités permet une mise en jambes sans risques.

Différentes zones ludiques - Simon Abraham

S'ajoutent ensuite différents espaces ludiques où l'on peut défier ses camarades dans un mélange de handball et basket-ball. En tout, une quinzaine de trampolines sont répartis sur la structure. Ludique et enfantin d'apparence, l'exercice demande pourtant un certain effort physique.

Un record à 31 secondes

Plus loin, les plus téméraires peuvent s'essayer au Parcours Ninja. Simple en apparence, plus difficile dans la pratique. Le but : passer les différents obstacles le plus rapidement possible.

Mercredi 26 décembre 2018, le record vient d'être battu par Arthur, 22 ans. Alors que les membres de la rédaction ont peiné à dépasser le deuxième obstacle, lui en est venu à bout en 31 secondes.

Un chronomètre de 31 secondes est à battre au Parcours - Simon Abraham

Structure unique dans l'agglomération de Caen, Thomas Brout et son associé Amara Traoré emploient deux personnes et espèrent pouvoir se développer et en employer une troisième. "On ne veut pas s'arrêter là, on veut ouvrir d'autres centre", annonce Thomas Brout. Ouvert depuis moins d'une semaine, Trampoline Park comptabilise déjà un millier de visiteurs.

Arthur a battu le record au Parcours - Simon Abraham

Trampoline park, Normandy jump, 15 avenue de la voie au coq, à Bretteville-sur-Odon. Tarifs : 12 € l'heure, 8 € l'heure supplémentaire. 2 € la paire de chaussettes. Réservations sur le site www.normandy-jump.fr