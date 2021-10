Caen. Un nouveau bar à ongles dans le centre-ville de Caen

Déjà présent dans plusieurs villes, " My shop…by V " a inauguré le 29 novembre 2018 sa nouvelle franchise dans le centre-ville de Caen (calvados). L'institut est spécialisé dans la beauté des ongles et du regard et propose des manucures, pose de vernis et d'extension de cils.

Esprit convivial

"Le concept s'inspire des Nails bars américains. Le bar, où les clientes s'assoient côte à côte, permet de créer une émulation, un esprit convivial. Il n'est pas rare que les clientes discutent entre elles ", explique Delphine, la gérante de l'institut.

Pratique. 10 rue Demolombe 14 000 Caen. Tel : 09 87 73 90 00. Avec ou sans rendez-vous.

