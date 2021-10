Caudebec-lès-Elbeuf. Caudebec-lès-Elbeuf : le magasin Leader Price ne fermera pas

C'est un cadeau de Noël qui arrive à temps pour les élus et les habitants de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Le magasin Leader Price, situé en centre-ville, ne fermera pas ses portes à la fin de l'année. "La direction de Leader Price vient d'annoncer la reprise du magasin sous la même enseigne et sans aucune fermeture", explique la Ville dans un communiqué, lundi 24 décembre 2018.

Mobilisation des habitants

Le groupe avait mis en cause des "chiffres [qui] n'étaient pas bons à cause d'une trop grande concurrence". Il avait annoncé la fermeture du magasin d'ici la fin de l'année et avait prévenu la municipalité par un courrier envoyé le 22 novembre 2018.

Reprise par un franchisé pour le #LeaderPrice de #Caudebec-lès-elbeuf, les salariés sont informés et

les dirigeants du @Groupe_Casino : me l'ont confirmé. Une belle nouvelle pour notre #Commerce de #CentreVille. Note mobilisation et notre travail ont payé ! pic.twitter.com/rac70Aohri — Bonnaterre Laurent (@BonnaterreL) 24 décembre 2018

Face à la forte mobilisation des habitants pour sauver ce supermarché de proximité, un nouveau repreneur franchisé a été trouvé. Les salariés sont également maintenus dans leurs postes. Laurent Bonnaterre, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf souligne "[l']attachement à cette offre commerciale de proximité si utile aux seniors et aux familles".