Isigny-sur-Mer. La coopérative Isigny Sur Mère en passe d'acquérir les Caramels d'Isigny

La coopérative laitière Isigny Sainte-Mère (Calvados) souhaite s'agrandir ! Après le beurre, le fromage et la crème : les caramels. La coopérative vient de signer un protocole d'acquisition des Caramels d'Isigny, scellant ainsi leur partenariat de longue date. Avec cette acquisition, la coopérative laitière entend développer à l'export les Caramels d'Isigny, déjà vendus partout en France. " Ce rapprochement stratégique permettra aussi d'aller encore plus loin dans la mise en valeur de l'excellence agricole et alimentaire du terroir d'Isigny au niveau local et au-delà de nos frontières ", se félicite Daniel Delahaye, Directeur Général de la Coopérative Isigny Sainte-Mère.

25 employés et 40 000 visiteurs

Les 25 employés que compte la PME seront accueillis au sein de la coopérative. Ces 25 employés iront s'ajouter aux 1 000 que compte aujourd'hui la coopérative." Céder mon entreprise à la Coopérative Isigny Sainte-Mère me semble tout à fait naturel. La marque Caramel d'Isigny restera ainsi sous la coupe d'une entreprise notable du même terroir et qui comme nous, mise sur l'excellence. Cela en garantira sans nul doute la pérennité et le développement", ajoute Éric Peltier, Président Directeur Général des Caramels d'Isigny. Le site des Caramels d'Isigny attire près de 40 000 visiteurs par an. La Coopérative elle, comptabilise 650 producteurs adhérents.