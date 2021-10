Le-Havre. Gilets jaunes : dix interpellations au Havre

Comme partout en France, les gilets jaunes se sont mobilisés samedi 22 décembre 2018 au Havre (Seine-Maritime).

Une centaine de gilets jaunes a envahi l'hôtel de ville dans la matinée à l'occasion de la tenue d'un conseil municipal extraordinaire qui concernait la fusion de la CODAH avec les communautés de communes de Caux Estuaire et de Criquetot-l'Esneval. Les gilets jaunes ont été reçus par les élus. La mobilisation s'est déroulée dans le calme.

Dix interpellations

Dans l'après-midi, une manifestation de gilets jaunes a rassemblé 500 personnes, selon la police, dans les rues de la cité Océane. Les forces de l'ordre ont procédé à dix interpellations entre 15 heures et 17h10. Des violences ont émaillé le parcours : beaucoup de feux de poubelles et également des jets de projectiles contre les façades de la sous-préfecture, de la gendarmerie et du commissariat de police. Vers 16 heures, des motards de la police ont été pris à partie. Les policiers pour se dégager ont dû utiliser de la lacrymo, rue de Paris et rue Victor Hugo.

Les personnes arrêtées, de 42 à 20 ans, ont pour la plupart reçu un rappel à loi. Certaines ont été convoquées devant la justice pour destruction par incendie.