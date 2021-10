Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 24 décembre

BELIER

Ce n'est guère le jour à prendre les choses au tragique. D'ailleurs dès midi vous serez à la recherche de sensationnel et vous ne serez pas déçu.

TAUREAUX

Vous n'avez jamais été aussi tendance. L'allure peut-être mais aussi le langage. Sans être branché, bobo et suffisant, vous avez su être accessible à tous.

GÉMEAUX

La mise en scène des fragilités humaines vous passionne. C'est comme si vous étiez au cœur d'un feuilleton. Vous tentez de décoder les us et coutumes, les histoires personnelles.

CANCER

Vous aimeriez bien faire la fête, c'est le jour ! pourtant le début de journée – du brut de " sarcophage ". Il est temps de dédouaner les confettis et les serpentins.

LION

Journée de stress. Peur de mal faire, d'oublier quelque chose. C'est vrai, la bonne volonté ne suffit pas. Ne calmez-vous rien de grave.

VIERGE

Vous avez largué les amarres de la réalité. Vous êtes dans la magie de l'enfance. Ça fait du bien parfois. Vous êtes dans vos rêves. Troublant, énigmatique.

BALANCE

Journée assez imprévisible, vous ne savez plus très bien si vous aimez les guirlandes parées de légendes. Inutile de se cabrer. Le temps travaille pour vous. Vous recherchez quelque chose de plus profond.

SCORPION

Journée presque exclusivement consacrée à votre famille, c'est le jour ou jamais. Vous aurez à cœur de bousculer un peu le rythme pour que tout le monde s'exprime.

SAGITTAIRE

Vous aurez l'âme décoratrice : " la beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre ". Vous faites les choses avec humour et légèreté mais toujours avec sérieux et intelligence.

CAPRICORNE

Journée de grâce et de générosité. Plus trop grand-chose n'a d'importance si ce n'est de vivre simplement dans la chaleur des musiques et coutumes désuètes.

VERSEAU

A force de procrastiner vous vous sentez fort dépourvue maintenant que le temps vous est compté. Bonne journée-marathon. Une petite tisane antistress en sera pas du luxe.

POISSONS

Vous pourriez être confronté à une situation quelque peu dérangeante. Vous pourrez dire que vous n'êtes pas épargnée. Probablement petite crise avec les enfants ou plus largement en famille.