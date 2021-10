Hors Normandie. Les futurs trains de Normandie testés en République Tchèque

C'est à plus de 1 400 kilomètres de la Normandie qu'ont récemment débuté les tests des futurs trains destinés au territoire. Mercredi 19 décembre 2018, Hervé Morin, président de la Région, et Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports, ont participé aux essais sur la boucle de Velim (République tchèque).

Hervé Morin, président de la Région, et Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports, au côté de Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France et Jean-Philippe Dupont, directeur régional de la SNCF. - Ghislain Annetta - Le Courrier Cauchois

"C'est le seul endroit où l'on pouvait faire des essais de ce genre, qui sont indispensables et obligatoires pour l'homologation des trains", expliquait sur place Hervé Morin.

Essai à 200km/h des nouveaux trains normands qui seront en circulation dès janvier 2020 depuis le centre d'essai situé en République Tchèque. Le niveau de confort est exceptionnel ! #Normandie #Mobilite pic.twitter.com/qHYe8iZM9E — Hervé Morin (@Herve_Morin) 19 décembre 2018

L'élu qui, lancé à 200km/h, s'est montré particulièrement satisfait. Écoutez-le :

Les nouveaux trains de Normandie, dont les premiers circuleront en 2020 sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre, auront deux étages et permettront le transport d'un peu plus d'un millier de personnes.

Des trains réversibles

Ils seront aussi réversibles. "Cela permettra aux trains de repartir dans l'autre sens, sans avoir à ramener une locomotive de l'autre côté", expliquait en République Tchèque Jean-Philippe Dupont, directeur régional de la SNCF. Écoutez-le :

Pour rappel, au 1er janvier 2020, la gouvernance des cinq lignes Intercités normandes sera confiée à la Région. La collectivité est la première en France à avoir obtenu un tel transfert de compétences. L'État pour sa part s'est engagé à un investissement sur le ferroviaire normand d'un montant de 1,2 milliard d'euros.

