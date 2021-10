Le-Havre. [Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

Le match

Généreux dans l'effort et séduisants par séquences, les Havrais, opposés pour la première fois à une équipe de Ligue 1 au Stade Océane, prenaient la rencontre par le bon bout. À défaut d'occasion franche, ils se procuraient plusieurs opportunités au cours d'un premier quart d'heure assez rythmé. Valette, le gardien nîmois, devait ainsi se coucher pour stopper des tentatives de Gory (8e) et Bonnet (10e). Après une entame poussive, les Gardois relevaient la tête et se créaient, à leur tour, quelques situations intéressantes. Mais ni la frappe de Hsissane (12e), ni la tête de Depres (18e) ne trouvaient le cadre.

L'intensité montait encore d'un cran une fois passée la demi-heure de jeu. Valette, bien fébrile, manquait de "se déchirer" sur un tir de Bonnet (30e). Il ne pouvait en revanche absolument rien sur la frappe de mule de Kadewere. Un but mérité pour des Ciel et Marine conquérants (1-0, 32e). Mais il ne fallait que six minutes aux Nîmois pour revenir au score sur un coup franc magistral de Bobichon (1-1). Tout était donc à refaire.

Décisifs

Le HAC remettait la pression dès le début de la seconde période. Une main évidente de Landre dans sa surface, après un joli numéro de Kadewere, aurait dû lui permettre de bénéficier d'un penalty, mais l'arbitre, M. Letexier, fermait les yeux (48e). Un fait de jeu toutefois vite oublié car neuf minutes plus tard, les Havrais reprenaient logiquement l'avantage au terme d'une action confuse, conclue par Bonnet, auteur d'un match énorme, au même titre que l'ensemble de l'équipe havraise (2-1, 57e). Y compris Balijon, très peu sollicité jusqu'à sa double intervention décisive sur deux frappes décochées coup sur coup par Savanier et Hsissane (71e).

Sans réellement trembler, le HAC résistait jusqu'au bout aux timides offensives gardoises, accédant ainsi pour la 4e fois de son histoire aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et pour la première fois depuis 2009.

"Pas le tirage qu'on espérait"

Au tour suivant, les Ciel et Marine se déplaceront le mardi 8 ou le mercredi 9 janvier 2019 à Bordeaux, un adversaire qu'ils affronteront déjà en Gironde le dimanche 6 janvier 2019 en 32e de finale de la Coupe de France. "Ce n'est pas génial d'avoir deux fois le même adversaire en trois jours, commente Oswald Tanchot, le coach havrais. C'est le tirage qu'on n'espérait pas. On l'avait dit en rigolant qu'on jouerait Bordeaux deux fois de suite et c'est ce qui arrive. On espère qu'on sera capable de les embêter dans les deux compétitions et de se qualifier. Ce sera un gros challenge."

Les buts

32e : Un centre de Ferhat venu de la droite met la défense nîmoise dans l'embarras. Miguel ne parvient pas à dégager le ballon. Kadewere en profite pour expédier une frappe puissante sous la transversale.

HAC - Nîmes : 1-0

38e : Bobichon, sur coup franc, loge le ballon en pleine lucarne. Imparable pour Balijon, qui n'esquisse pas le moindre geste.

HAC - Nîmes : 1-1

57e : Bonnet se jette sur un centre de Ferhat. Sa reprise heurte la transversale. Kadewere ne parvient pas à conclure, mais le ballon revient dans les pieds de Bonnet, qui marque de près.

HAC - Nîmes : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Letexier. Spectateurs : 6 165

Buts HAC : Kadewere (32e), Bonnet (58e) ; Nîmes : Bobichon (38e)

Avertissements HAC : Gory (5e), Mayembo (36e), Bonnet (50e), Lekhal (72e) ; Nîmes : Depres (11e), Maouassa (54e), Bozok (61e), Savanier (90e)

HAC : Balijon – Bese, Mayembo, Moukoudi, Camara – Basque, Lekhal – Ferhat, Bonnet (cap), Gory (Fontaine, 74e) – Kadewere (Thiaré, 88e). Ent : Oswald Tanchot

NÎMES : Valette - Alakouch, Landre, Miguel, Maouassa - Bobichon, Hsissane, Valls (cap) (Savanier, 64e) – Guillaume (Bouanga, 74e), Bozok (Alioui, 64e), Depres. Ent : Bernard Blaquart

