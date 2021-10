Le-Havre. Le goût des autres : 8e édition au Havre

Le goût des autres est un festival de littérature qui se veut différend. Les œuvres littéraires sont présentées sur scène avec des comédiens et des musiciens. En 2019, l'événement fête ses huit ans. Il se déroulera du 17 au 20 janvier 2019 au Havre (Seine-Maritime).

La ville aime rappeler que le festival a pour vocation de s'éloigner des traditionnels salons du livre pour plonger le spectateur au cœur d'œuvres littéraires et lui faire vivre un véritable voyage. Le thème de cette année 2019 est d'ailleurs " littératures des voyages ".

Avec cette édition #LGDA19 nous souhaitons que le festival reste à taille humaine dans une ambiance intimiste créant ainsi une véritable relation de proximité entre les écrivains et le public. pic.twitter.com/s7Sqap6Fxv — Le Havre 🌊 (@LH_LeHavre) 18 décembre 2018

Les écrivains invités

William Finnegan et Leonardo Padura sont les invités d'honneur de cette 8e édition du Goût des autres. Cinq grands chapitres thématiques jalonneront cette édition, tous tournés vers l'ailleurs, le voyage et la découverte des cultures étrangères : la grande route (consacrée à l'exploration des grands textes de la littérature mondiale), le monde est fiction (pour faire la part belle aux écrivains du monde entier), le vent de l'aventure (pour accueillir le journaliste, écrivain et surfeur William Finnegan, lauréat du Prix Pulitzer), babel Heureuse (échanges culturels) et bourlinguez jeunesse ! (des rendez-vous pour le jeune public).

Le goût des autres (festival littéraire) – du 17 au 20 janvier 2019 – Magic Mirrors du Havre.