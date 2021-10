Hors Normandie. Un braconnier américain condamné à visionner Bambi une fois par mois

C'était le pan-pan de trop. La sanction a été prononcée par un juge de l'État du Missouri aux États-Unis. Le braconnier multirécidiviste, David Berry, a été condamné à un an de prison ferme, année pendant laquelle il devra visionner le classique de Walt Disney "Bambi" au moins une fois par mois.

David Berry avait été arrêté en août dernier avec 3 membres de sa famille et une autre personne pour avoir exercé une pratique illégale de la chasse. En effet au cours de ces 3 dernières années il est accusé d'avoir tué une centaine de cervidés simplement pour en faire des trophées, étant donné que la chasse aux cervidés est limitée et qu'il est bien entendu interdit de les chasser en dehors des périodes d'ouvertures de la chasse. David Berry devra également purger une peine supplémentaire de 4 mois de prison pour détention illégale d'armes à feu, lui et ses compères devront aussi payer une amende de 45 000€ et ont vu leurs permis de chasse et de pêche retirés.

En sanctionnant le chasseur à visionner "Bambi" le juge souhaite piquer au vif la conscience du braconnier. Le dessin animé sorti en 1942 est considéré comme étant un chef-d'œuvre du cinéma d'animation allant même jusqu'à être conservé au sein de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son "importance culturelle, historique ou esthétique".