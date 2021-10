Rouen. Manifestations et mouvements de grève en Seine-Maritime ce mardi

Plusieurs manifestations et mouvements de grève ont lieu ce mardi 18 décembre 2018 en Seine-Maritime.

Secteur de Rouen

Une opération escargot a eu lieu sur la Sud 3 près de Rouen à l'initiative des auto-écoles. Elles dénoncent le manque d'inspecteurs dans le département qui a pour conséquences de rallonger les temps d'attente avant de pouvoir passer son permis.

Arrivée du cortège quai Jean Moulin @Rouen

Un mouvement de grève est aussi en cours du côté de la Sécurité sociale ce mardi. Cinq syndicats appellent à la grève pour obtenir notamment une "augmentation significative du point" d'indice, un Salaire minimum professionnel garanti à 2000 € bruts et la fin des suppressions de postes. Un rassemblement est prévu devant le Siège de la CPAM de Rouen à 10 h 30.

Secteur du Havre

Une action de la CGT Total a également eu lieu sur l'A29, au niveau de la sortie de la zone industrielle avant le pont de Normandie ce mardi matin. Les bretelles de sortie Beuzeville et Saint Sens étaient alors fermées tôt dans la matinée et des déviations étaient mises en place. Une manifestation a également eu lieu boulevard Churchill au Havre et devant la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher.

ZIP Accès Renault Sandouville

--

Accès BLOQUÉ par les manifestants.

Circulation difficile dans le secteur.

Gilets jaunes

• rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray

• rond-point du Leclerc à Dieppe



