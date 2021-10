Décalé. Steeve : une rock star au Théâtre de l'Almendra à Rouen

Solo humoristique empruntant ses codes tant au cirque qu'au music-hall, Steeve est le nouveau spectacle de Barthélémy Guéret de la cie Les barjes. Une performance scénique avec pour maître mot humour et dérision ! Barthélémy présente son personnage.

Comment le spectacle est né ?

"Il a commencé sous forme de numéro de cabaret à Toulouse dans le cabaret sur le côté. Le spectacle s'est ensuite étoffé et je l'ai ensuite rôdé au festival d'Aurillac en 2017 puis j'ai eu l'occasion de le jouer à Vivacité dans sa version finalisée au cours de l'édition 2018. C'est le deuxième spectacle de la compagnie après Joe et Joe. Le fil conducteur de ce nouveau spectacle c'est la dérision. Steeve me permet de parler d'égo, de l'image de soi que chacun cultive."

Pourquoi avoir choisi pour sujet une rock star ?

"J'ai eu le désir de me renouveler, de me surprendre et de surprendre le public. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de faire naître Steeve Edward Johnson. C'est un personnage à la fois orgueilleux et charismatique, sensuel et sulfureux. Il est convaincu d'être une star et se comporte comme tel. Il est excessif mais il inspire aussi la compassion car sous son excentricité se révèle une personne fragile : c'est cette dualité qui m'intéresse."

Quels sont les ressorts comiques que vous utilisez ?

"Comme le personnage du clown, Steeve ne tient jamais ses promesses et n'est jamais là où on l'attend. Il est en décalage constant avec la réalité. À travers Steeve je porte en dérision le masculin. C'est une caricature de rock star : ce n'est pas grandiose, c'est de la dérision pure."

Quelles sont les icônes qui vous ont inspiré pour créer Steeve ?

"Steeve porte les cheveux longs, des santiags, des lunettes noires et un manteau de fourrure façon star du rock des années 70. Il y a en lui un peu de David Bowie et de Freddie Mercury. Je me suis aussi inspiré du film This must be the place avec Sean Penn, mais la façon d'être du personnage évoque aussi Jim Carrey ou Andy Kaufman : c'est un être vraiment excessif !"

Quel avenir se profile pour Steeve ?

"Un troisième spectacle de la compagnie est en cours de création et cette fois ce sera un spectacle purement musical. Il sera abouti en 2020 et Steeve reste le personnage principal de ce spectacle !"

Samedi 22 décembre 2018 à 20h30 au Théâtre de l'Almendra à Rouen. 8/10€. Résa sur compagnielesbarjes@gmail.com