Sur la piste du marsupilami

Pour l’aider dans cette tâche, il fait appel à un guide local, Pablito, qui vit avec 25 enfants, des orphelins qu’il a recueillis. Ceux-ci se moquent de lui, car il affirme avoir vu un marsupilami. Tout le monde le sait, le marsupilami n’existe pas. Dan Geraldo et Pablito partent ensemble dans la jungle pour interviewer les hommes de la tribu des Payas...

Alain Chabat rêvait de porter à l’écran une adaptation de la BD de Franquin. Avec un scénario plein de trouvailles, il a réussi un film réjouissant et truffé de clins d’œil.

L’action, menée à un rythme vif, réserve en permanence des surprises, toutes plus hilarantes les unes que les autres, et on ne sait jamais dans quelle direction le réalisateur va nous embarquer.

Les effets spéciaux sont très réussis, en particulier ceux du marsupilami qui, en plus d’être très réaliste, est craquant (les enfants vont tous en vouloir un !).

L’interprétation est remarquable, avec une mention spéciale pour Fred Testot, épatant en vieux scientifique qui rajeunit et Lambert Wilson, surprenant en dictateur d’opérette qui pousse la chansonnette dans une scène d’anthologie.

Seule petite ombre, une scène, très amusante par ailleurs, pas vraiment destinée aux enfants... Il reste que ce film ravira les enfants et réjouira les parents.

Marie-Christine d’André