Rouen. On a testé pour vous : le parc de réalité virtuelle de Rouen [photos et vidéos]

Il faut admettre que nous étions impatients comme des enfants... Plutôt de la génération Game Boy, nous n'avions pas encore eu l'occasion de tenter l'expérience immersive de la réalité virtuelle. Et pour cause, ce parc Cahem est le premier du genre en Seine-Maritime. Le concept, entièrement normand, s'est lancé à Caen, avant d'ouvrir désormais dans le centre Saint-Sever rénové.

L'accueil est chaleureux. Et l'on nous dirige très vite vers des petits jeux d'arcade pour que l'on puisse se familiariser avec le concept. Nous enfilons une charlotte avant de passer l'imposant casque sur notre tête qui englobe à la fois notre vision et nos oreilles pour une immersion aussi sonore. À noter que tout est prévu pour ceux qui, comme moi, portent des lunettes de vue. Ils ne seront absolument pas gênés. "C'est un casque HTC Vive pro, précise l'un des associés Thibaud Jacqueline. C'est la dernière technologie."

Deux manettes dans les mains représentent très vite des sabres lasers qui répondent du tac au tac au moindre de nos mouvements. Sur une musique de notre choix, il nous faut alors briser des cubes en gardant le rythme. "C'est assez impressionnant, témoigne mon collègue Aurélien Delavaud. On a l'impression d'avoir les éléments qui nous foncent dessus et qu'il faut les abattre pour sa survie!". Sur Thunderstruck d'ACDC, je me vois très vite acculé par ces cubes mais l'expérience est définitivement ludique et facile d'accès.

D'autres jeux de ce type permettent à chacun de se familiariser avec la technologie avant, éventuellement, de passer aux "machines de torture".

Immersion totale

Nous nous dirigeons effectivement vers les machines KAT VR pour tenter l'expérience Terra 2054. Cette fois, en plus du casque, nous voilà harnachés à la taille et aux cuisses et équipés de sur-chaussures. Munies de patins, elles permettent de glisser sur une surface légèrement courbe. Les capteurs sur les pieds permettent ainsi de reproduire la course dans le jeu.

L'expérience est grandiose. Nous voilà en train de nous affronter dans un univers post-apocalyptique, à coup d'armes futuristes destructrices... La partie, de sept minutes, est physique, résolument immersive mais un peu moins accessible d'emblée. "Il faut un peu de temps pour le prendre en main", avoue mon collègue. J'ai moi-même plusieurs fois eu la sensation de tomber bien qu'étant parfaitement maintenu par le harnais. Une chose est sûre, l'effet mal de mer, qui peut être à craindre dans ce genre d'expérience, est réduit au minimum. "On a travaillé sur la profondeur de champs, sur la fluidité des mouvements, c'est ce qui évite ces problèmes là," explique Thibaud Jacqueline.

Le mieux est encore de se faire sa propre idée. Les premiers jeux d'arcade sont accessibles dès 10 euros. Les expériences VR, comme Terra 2054, le sont dès 25 euros.