Rouen. Football : vainqueur à Avranches, le FC Rouen s'installe en tête !

Victoire importante pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui se sont imposés sur la pelouse de la réserve d'Avranches (1-0), le samedi 8 décembre 2018, pour le compte de la 11e journée de National 3. Un seul et unique but marqué par Kader N'Chobi à la 31e minute de jeu fait le bonheur des Rouges et Blancs, qui sont repartis de la Manche avec les trois points de la victoire.

Le FCR prend les rênes

Belle opération également au classement puisque les joueurs de David Giquel prennent les commandes du championnat avec un point d'avance sur leur adversaire du jour. Un retour au premier plan de ce National 3 qu'il faudra confirmer dès le prochain rendez-vous, prévu le samedi 15 décembre 2018 sur la pelouse de Pacy-Ménilles.