PHOTOS Lande de Lessay: 15 hectares partis en fumée !

C'est sur la parcelle n°4 de la Lande que les premières flammes ont été constatées. Puis le feu a pris la direction de l'Ouest. Aidé par le vent, ce dernier a franchi les pares-feu pour se rapprocher de la route Touristique. Cette dernière a d'ailleurs du être coupée à la circulation.

Les 60 pompiers sur place ont alors pris la décision de séparer l'incendie pour se concentrer sur deux foyers différents et interrompre sa propagation alors que 8 hectares de landes avaient déjà été ravagés. Ce soir les pompiers semblent maitriser l'incendie mais le travail est encore long. Une surveillance pourrait être mise en place toute la nuit autour de la Lande... L'origine du sinistre reste à déterminer...

Le point à 19h30 :

Alors que deux panaches de fumée se dégagaient de la Lande, il n'en reste désormais plus qu'un. Les pompiers sont encore plus que jamais engagés sur le terrain avec un objectif clair : éteindre le plus rapidement possible les dernières flammes pour ensuite passer à la sécurisation des lisières. 15 hectares de Lande sont partis en fumée...

Découvrez ci dessous les photos du lieu de l'incendie réactulisation ce mardi matin 9h00

En direct : violent incendie dans la Lande de Lessay

crédits photo : Tendance Ouest.