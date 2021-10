Rouen. À Rouen, l'hôtel de la région Normandie menace de s'effondrer

Les fissures étaient sous surveillance, mais certaines se sont agrandies très rapidement ces dernières semaines. Depuis la soirée du mercredi 5 décembre 2018, un des quatre bâtiments qui forment l'hôtel de région, à Rouen (Seine-Maritime), a été évacué. C'est un bureau d'études, intervenu rapidement, qui a donné l'alerte et conseillé que le bâtiment ne soit plus utilisé au vu de sa dangerosité.

130 agents délogés

"Le bâtiment Fontenay, était suivi depuis l'été 2017, le moment où nous nous sommes rendu compte qu'il était affecté de fissures", rembobine Frédéric Ollivier, le directeur des services à la région Normandie. Des sortes de capteurs ont été posés pour suivre l'évolution de la situation. "Elles ont d'abord évolué lentement, mais il y a deux semaines nous nous sommes rendu compte que certaines évoluaient de façon rapide." Même si les plus gros dégâts se trouvent du côté de la cour de l'hôtel de région, un périmètre de sécurité a été mis en place pour les passants sur l'avenue Gambetta.

Une situation qui serait liée à un sous-sol instable, "à un endroit où un parking a été réalisé il y a quelques années". Au total, 130 agents doivent donc abandonner leurs bureaux pour une durée indéterminée. Une solution provisoire est déployée pour quelques semaines, mais la Région est à la recherche de bureaux "dans le parc locatif" pour une plus longue durée. Car Frédéric Ollivier estime que l'indisponibilité du bâtiment devrait durer plusieurs années : "Il va d'abord falloir mener des investigations, faire intervenir des bureaux d'études et des architectes, regarder si les fondations peuvent être reprises et consolidées… Tout ça nous mène très loin."

Datant de la fin du XIXe siècle, le bâtiment Fontenay n'est pas classé. Mais ses fondations particulières, sur des puits de bois, devraient compliquer sa réparation.