Le-Havre. Des agents de joueurs de foot en formation au Havre

88 étudiants d'agents de joueurs de football sont venus en séminaire au HAC (Seine-Maritime) du mardi 4 au jeudi 6 décembre 2018. Le métier d'agent sportif est réglementé. L'examen final est dispensé par la FFF et le CNOSF.

Voir un club pro de l'intérieur

C'est l'École des agents de joueurs de football (EAJF) qui a fait découvrir à une partie de ses élèves les installations du HAC. L'occasion pour eux de découvrir de l'intérieur les rouages d'un club professionnel, de superviser les entraînements des équipes jeunes et pros, mais aussi de rencontrer et échanger avec les joueurs, les entraîneurs, les agents et les dirigeants.

Écoutez Sidney Broutinovski, le fondateur et président de l'EAJF :

Sidney Broutinovski, le fondateur et président de l'EAJF Impossible de lire le son.

Séminaire ✈

Merci à tous les conférenciers & au @HAC_Foot pour ces trois jours intensifs, où nos étudiants de la formation multimodale ont pu vivre une expérience très enrichissante ! #EAJF #Football pic.twitter.com/mRhXNcYDaP — E.A.J.F (@eajfofficiel) 6 décembre 2018

400 agents en France

Tous les ans, l'EAJF forme 300 étudiants. La profession d'agents de joueurs de football attire mais attention aux idées reçues. Il s'agit avant tout d'avoir des connaissances juridiques. Et les places sont chères. En France, il existe environ 400 agents de footballeurs.

Écoutez Solène Pain, étudiante venue de Caen :