Caen. À Caen, Isabelle Desesquelles remporte le prix Femina des lycéens

"Nous avons décidé d'élire Je voudrais que la nuit me prenne vainqueur du prix Femina des lycéens 2018", a annoncé Candice Picard, élève en première L au lycée La Providence à Rouen, lors d'une cérémonie à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen, ce mercredi 5 décembre 2018.

Un jury de 450 élèves

La jeune fille fait partie du jury de quatorze élèves (trois garçons, onze filles) représentant treize lycées normands et un lycée de l'académie de Lille, soit près de 450 élèves qui ont participé à cette troisième édition du Prix Femina des lycéens. "Ce livre évoque la mort, le deuil qui sont des sujets dramatiques mais avec ici beaucoup de douceur et de poésie", a ajouté Emma Le Louër, élève en première L au lycée Jean-François Millet de Cherbourg-en-Cotentin, une autre des 14 membres du jury.

"Cela me rend très très fière. On ne triche pas avec les jeunes gens, avec les lecteurs qu'ils sont. J'essaye de mener ma vie sans tricher surtout quand j'écris", a réagi par téléphone durant la cérémonie Isabelle Desesquelles, qui l'emporte avec huit voix contre six pour "Roissy" de Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser).

Dix romans étaient en lice

Les élèves qui ont participé au prix ont lu la deuxième sélection du jury du prix Femina adulte, soit dix romans de la rentrée littéraire 2018. L'an passé, le prix Femina des lycéens avait été attribué au réalisateur Jean-Baptiste Andrea pour son premier roman "Ma Reine". Le prix Femina avait lui été décerné le 5 novembre à Philippe Lançon pour "Le lambeau".

Créé en 1904, le Femina a pour particularité de n'avoir que des femmes dans son jury. La création du Femina des lycéens, développé en collaboration avec des libraires indépendants, s'inscrit dans le sillage du succès du Goncourt des lycéens qui, avec 443 000 exemplaires de livres vendus en moyenne soit davantage que le Goncourt lui-même, s'est bâti en trente ans une solide réputation, avec l'appui de la Fnac.

Avec AFP