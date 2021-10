Cherbourg. Prix du carburant : avec l'éthanol, un plein pour 30 euros

Un plein complet pour 30 euros, ou moins. C'est une réalité, à condition de rouler à l'éthanol (E85 à la pompe), un bio-carburant d'origine végétale, bien moins cher que le sans-plomb ou le gasoil.

Deux solutions

Pour cela, il faut rendre sa voiture compatible, soit grâce à un boîtier spécifique - dont l'installation entraîne la gratuité de la carte grise du véhicule à vie - ou une reprogrammation via l'ordinateur de bord. Cette dernière solution est proposée depuis début décembre 2018 par le centre auto CARS, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Ce "self-garage" où les clients peuvent mettre les mains dans le cambouis pour éviter les frais de main-d'œuvre, espère être labellisé pour les boîtiers début 2019.

De 0,66 à 0,45 cts le litre

La reprogrammation coûte entre 450 et 700 €. "C'est une réponse immédiate à la problématique du prix du carburant et des taxes sur le carbone, sans avoir à refinancer un nouveau véhicule électrique ou autre", estime le patron Quentin Briegel. L'éthanol est en effet considéré comme énergie renouvelable.

Quentin Briegel Impossible de lire le son.

La France est le premier producteur européen d'éthanol, ce qui permet d'obtenir des prix très bas à la pompe. "0,66 centime par litre en moyenne en France, et dans le Nord-Cotentin on descend 0,59 cts, et même 0,45 cts ces dernières semaines" poursuit le garagiste.

Quentin Briegel, self-garage CARS Impossible de lire le son.

La Manche compte 105 stations qui proposent l'E85 (85% d'éthanol + du sans-plomb) ou le SP95-E10 (10% d'éthanol environ + du sans-plomb). Quatre stations du Cotentin proposent de l'E85, six dans le département.