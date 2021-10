Saint-Siméon. L'enceinte bluetooth étanche remportée par Jérémy de Saint-Siméon

Si vous avez manqué le passage de Jérémy ce mardi matin (27 Novembre 2018) sur votre radio Tendance Ouest, petite séance de rattrapage ici pour vérifier si oui ou non vous aviez la bonne réponse en tête. Oui l'objet a été découvert, celui avec une utilisation personnelle et professionnelle, celui que vous pouvez emmener avec vous et que les salons de coiffure utilisent au quotidien.

Retour sur la réponse donnée en direct à l'antenne, elle nous est venue de l'Orne depuis la cabine de conduite de Jérémy ; ce dernier conduit un poids lourd. En guise de victoire nous avons eu le droit au petit coup de klaxon !

Notre Ornais a coiffé tout le monde au poteau Impossible de lire le son.

Même si l'enceinte sans fil vient d'être remportée vous pouvez prendre part à la nouvelle enquête déjà entamée entre 9h et 13h et tenter de remporter votre appareil à raclette (8 personnes) ! Le cadeau culinaire idéal pour les fêtes et 3 en 1 ; vous pourrez l'utiliser en fonction raclette, crêpes ou grill. Indices à venir très prochainement sur les réseaux sociaux et tendanceouest.com.