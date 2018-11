Le trail nocturne "A la belle étoile" d'Équeurdreville-Hainneville

L'association "Cherbourg Marathon" organise pour sa 7ème édition la course nocturne "À la Belle Étoile". Les organisateurs de ce trail veulent promouvoir l'esprit sportif, le plaisir de pouvoir courir dans un contexte différent en ayant pour seul point de repère une lampe frontale.

Quatre distances sont à nouveau proposées aux participants : 8 km, 12 km, 21 km et 42 km. Les marcheurs ne sont pas oubliés puisqu'une randonnée pédestre de 8 km est également proposée. Les départs et arrivées de chaque course se dérouleront à l'espace culturel "Agora" d'Équeurdreville-Hainneville.

Les horaires de départ des courses + les tarifs sont les suivants:

42 km : 18h00 (23€)

21 km : 18h30 (18€)

12 km : 19h00 (10€)

8 km : 19h30 (8€)

Randonnée pédestre : 19h45 (6€)

L'inscription se fait en ligne, si vous désirez y participez cliquez ici.

(Des inscriptions seront prises le jour même entre 10h et 17h30 avec une majoration de 2 €)

Plus de détails avec Thierry Dorey, l'organisateur