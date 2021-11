Carnaval étudiants à Caen : un camp de secours dressé à la dernière minute

Après une belle après-midi de carnaval et après avoir défilé à travers le centre-ville de Caen, les étudiants festivaliers se sont peu à peu dispersés vers 16h30. Face à un nombre d'appels croissant, les pompiers ont décidé d'installer un camp de secours sur la place du théâtre de Caen. Les premières personnes se sentant mal on alors été prises en charge après 17h30 sur les marches du théâtre, recouvertes d'une couverture isothermique utilisée afin de réduire les pertes de chaleur. Les cas les plus sérieux étant automatiquement envoyés vers le centre hospitalier le plus proche.



En une vingtaine de minutes, les pompiers ont installé une vaste tente afin de mettre les personne sfragilisées à l'abri. Vers 19h, les premiers brancards ont ainsi pu y être transférés. Les consultations se poursuivaient en début de soirée. Près de 12 000 étudiants participent cette année à ce carnaval, quasi unique en France de par sa taille, dans son genre. Les festivités doivent se prolonger jusque tard dans la nuit.