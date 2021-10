Le retour des Fous de la rampe

Le festival de théâtre amateur accueille cette année, cinq spectacles spécialement concoctés par les étudiants.



Un programme... fou !

- La troupe du Cadavre Exquis ouvre le bal, les vendredi 2 et samedi 3 mars à 20h30 avec "La Métamorphose", une représentation qui allie récits fantastiques, histoires de monstres et science-fiction.

- Le Dada Noir prend le relais avec “Perd & Sonne”, une création originale coincée entre le portrait et le drame. Lundi 5 mars à 20h30, le 6 à 19h30 et le 7 à 21h.

À noter également, "Sous les pierres, ma chair”, jeudi 8 mars à 20h et vendredi 9 à 21h, ainsi que eLes carnets du sous-sol", mardi 6 à 21h et les 7 et 9 à 19h30.

- Enfin samedi 10 mars, à 20h, la soirée de clôture regroupera tous les participants pour une représentation groupée. (Entrée libre)



Pratique. À la Maison de l’étudiant, sur le Campus 1 de l’Université de Caen, du 2 au 10 mars. Spectacles : 3 euros. Infos et réservations au 02 31 56 60 93 et sur http://webetu.unicaen.fr .