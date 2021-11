Naomi Wolf accuse Katy Perry

Comment attirer l'attention sur sa page facebook ?

Vous prenez l'une des plus grandes stars internationales, vous regardez son dernier clip... et vous décrétez qu'il est honteux et militariste.

Succès garantie.

En quelques heures la polémique lancée par l'auteur féministe américaine Naomi Wolf a fait le tour de la toile.

Voici quelques extraits de ces propos sur son facebook :

"Avez vous vu le dernier clip de Katy Perry ? Ce n'est rien d'autre qu'une vidéo de propagande pour le corps des Marines... C'est tout simplement honteux...Je propose un boycott de cette chanteuse que j'appréciais pourtant énormément - si vous êtes aussi choqués que moi par cette glorification de la violence."

Naomi Wolf en fait beaucoup, non ? Katy Perry ne doit pas être trop inquiète...