Hors Normandie. M.Pokora reviendra en Normandie en 2019

Accompagné de ses danseurs, musiciens, du décor et de tout l'éclairage nécessaire pour son show le chanteur et performer M.Pokora affiche son retour sur scène pour 2019 ; de plus un nouvel opus est en préparation pour donner un suite à "My Way sorti en 2016", c'est un peu Noël avant l'heure pour les fans. Matt de son côté n'a pas chômé pour préparer ce retour mais a tout de même profité de bons moments auprès de ses amis et de sa chérie (la chanteuse et actrice Christina Milian) pour se ressourcer.

Matt n'avait pas Tweeté depuis Janvier dernier, et surprise ce mois-ci il donne des nouvelles rassurantes et réjouissantes. Le 20 Novembre dernier M.Pokora a posté sur son compte Tweeter un teaser pour le lancement de sa nouvelle tournée.

👋🏼



PYRAMIDE TOUR



Ouverture de la billetterie le 29 novembre à 10h... Vous n'en croirez pas vos yeux ... 💥💥💥



Ps: vous m'avez manqué... 🙂 #pyramidetour #tusaisquonsaitfaire pic.twitter.com/C2TNcRr6Wa — Matt Pokora (@MPokora) 20 novembre 2018

Vainqueur à l'époque de l'émission "Danse avec les Stars", juré pour "The Voice", vous l'avez entendu reprendre de nombreux succès comme ceux de Claude François, M. Pokora a toujours du souffle, de la voix et une forte envie de s'exercer sur scène.

Plus qu'une petite année à patienter avant de le revoir sur les planches. Retrouvez ci-dessous toutes les dates de sa nouvelle tournée "Pyramide Tour" :

Et voici les premières dates du #PyramideTour 2019 ! RDV le 29 novembre à 10h pour l'ouverture de la billetterie! pic.twitter.com/UkjgB2EpRd — Matt Pokora (@MPokora) 23 novembre 2018

M.Pokora est donc de nouveau actif sur les réseaux sociaux et prêt pour venir à votre rencontre. Retenez bien les dates de ses passages en Normandie : le 15 Octobre 2019 au zénith de Rouen et le 03 Décembre 2019 au zénith de Caen. La billetterie ouvre ce jeudi 29 Novembre 2018 à 10h !