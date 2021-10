Rouen. Un nouveau CFA du bâtiment ouvre ses portes près de Rouen

Les nouveaux locaux du Centre de formation d'apprentis (CFA) Lanfry, situé désormais à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), ont été inaugurés officiellement le vendredi 23 novembre 2018. Pour l'occasion, de nombreux élus et représentants locaux étaient présents.

Une construction high-tech

Le bâtiment s'étend sur une surface au sol de 15 000 m² et sur un terrain de plus de quatre hectares, dans la forêt du Madrillet, au milieu des écoles d'ingénieurs et autres pôles d'innovation. Ainsi a poussé un centre de formation aux métiers du bâtiment, construction high-tech qui se veut "l'illustration de la transition énergétique mais aussi numérique", selon son directeur, Richard Prades.

Les participants ont pu parcourir ces immenses locaux dans lesquels des apprentis étaient au travail, démontrant ainsi les nouvelles capacités d'accueil et d'enseignement. "Nous avons une pédagogie innovante et la volonté de rendre l'apprenti acteur de sa formation. On commence alors par casser l'image des classes traditionnelles. Le formateur doit devenir aussi un médiateur dont la connaissance n'est pas la valeur ajoutée. Il doit accompagner les apprentis, devenir un manager pour qu'ils puissent développer leur autonomie et se responsabiliser. Ici, le contexte est favorable parce que l'espace est construit autour de cette pédagogie", précise le directeur.

Un enseignement innovant

Et c'est en empruntant "la rue des métiers", le long de laquelle de nombreux élèves formaient une haie d'honneur, que les visiteurs ont pu découvrir cette nouvelle conception de l'apprentissage. "Un choix qui s'explique par le réel besoin de synergie entre les métiers. Nous avons créé une rue des métiers, transition entre les ateliers de maçonnerie, chaudronnerie ou encore métallerie et sur les salles de cours. Elle offre une très grande proximité pour que les apprentis connaissent les autres corps de métiers qu'ils rencontreront sur les chantiers. Elle sera ponctuée de placettes, chaleureuses et munies de baies vitrées donnant sur des jardins. Ce seront des lieux de vie et de rassemblement, équipés de la Wi-Fi. Le bâtiment a été lui-même conçu comme un outil pédagogique. Il y a l'idée d'un CFA 2.0, à la pointe de la technologie ", précise l'architecte Christophe Bidaud.

Le directeur de l'espace poursuit : "Déjà, on a une capacité de 1 350 apprentis, contre 800 pour l'ancien CFA. L'enjeu est d'intéresser les jeunes à l'apprentissage pour absolument éviter les ruptures de compétences dans les entreprises qui, aujourd'hui, ont un besoin énorme de 850 à plus de 1 000 apprentis pour le réseau normand."

Une transversalité indispensable

Ici, chaque apprenti a la possibilité de se former, dès 15 ans, dans tous les métiers du bâtiment, depuis le Dispositif d'initiation des métiers en alternance (Dima), jusqu'au titre d'Ingénieur (BAC+5 en partenariat avec des écoles d'ingénieurs). L'offre de formation de l'Espace Lanfry permet de développer des compétences qui préparent à plusieurs métiers dits opérationnels, mais aussi à des métiers d'encadrement de chantier et de bureau d'études.

La réalisation de ce bâtiment pour un budget de 33 M€ a été financée par le Programme d'investissement d'avenir (19,68 %), la Région Normandie (36,73 %) et la profession BTP, via le CCCA-BTP et le CILGERE BTP (43,58 %).