[PHOTOS] Gilets jaunes : les manifestants libèrent les routiers de l'A84

Les traits du visage des "gilets jaunes" de l'A84 sont tirés. Mardi 20 novembre, certains cumulent quatre jours de présence au rond-point de Guilberville dans le froid et l'odeur nauséabonde des pneus qui dégagent leur fumée noire et menaçante.

Gilets jaunes et gueules noires

Sous l'effet des fumées polluantes, les irréductibles de l'A84 portent gilets jaunes et gueules noires. En ce milieu d'après-midi du mardi 20 novembre, ils ont baissé la garde sous la menace des trois cent routiers bloqués dans leurs camions depuis deux jours.

Le plus grand nombre a été libéré par les gendarmes et le personnel de la DIRNO qui n'a pas hésité à démonter les glissières de sécurité pour leur permettre de faire demi-tour, mais une petite centaine était encore à la merci des manifestants. Une guerre des nerfs s'est jouée depuis l'aube de ce quatrième jour entre les "gilets", les routiers et la gendarmerie, avec beaucoup de tension mais sans violences et sans exactions.

Mardi 20 novembre, jour 4, les gilets jaunes libèrent les routiers de l'A84 dans la Manche. - Jean-Baptiste Bancaud

Réouverture prévue de l'A84

A 16h30, tous les camions ont repris la route. A 19h00, les échangeurs 39 et 40 sont dégagés et des filtrages demeurent sur les échangeurs 37 et 38. La Préfecture de la Manche annonce que "suite aux actions menées par les gilets jaunes sur l'A84, plus particulièrement aux alentours de l'échangeur 40, des dégâts importants sont constatés. Cette situation nécessite des opérations lourdes de remise en état. Elles seront réalisées par les services de la Direction Inter-Régionale Nord-Ouest des routes. Les équipes sont actuellement à pied d'oeuvre. Dans ce contexte, dès lors que la sécurité des usagers sera garantie, l'autoroute, échangeur 40, sera ré-ouverte".

