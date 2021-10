Netanyahu juge "irresponsable" d'appeler à des élections anticipées

S'exprimant lors d'une adresse télévisée à la nation, M. Netanyahu a également dit qu'il garderait pour le moment le portefeuille de la Défense et qu'il s'emploierait à convaincre ses partenaires de rester dans la coalition.

"Aller maintenant aux urnes serait irresponsable (...) La sécurité de l'Etat est au-dessus des considérations politiques", a déclaré le Premier ministre, qui ne cesse de dire son opposition à des élections anticipées depuis le début de la crise mercredi avec la démission du ministre de la Défense Avigdor Lieberman.

Après la défection de M. Lieberman et de son parti nationaliste Israël Beitenou (5 députés), la coalition de M. Netanyahu ne dispose plus que d'une seule voix de majorité au Parlement qui compte 120 membres.

Un autre membre clé de la coalition, Naftali Bennett, ministre de l'Education et chef du parti nationaliste religieux Foyer juif (8 députés), avait exigé d'hériter du portefeuille de la Défense mais le Premier ministre, qui détient également le portefeuille des Affaires étrangères, avait refusé vendredi.

"Je suis ministre de la Défense pour la première fois", a déclaré dimanche M. Netanyahu, assurant qu'il compte "apporter la sécurité aux habitants du sud et à tout le pays".

Il a rappelé avoir pris tout au long de sa carrière des décisions délicates pour la sécurité de l'Etat d'Israël, se présentant comme l'homme le mieux placé pour conserver le portefeuille de la Défense.

Avant son adresse, M. Netanyahu a vu son ministre des Finances Moshé Kahlon du parti Koulanou (10 sièges) mais la rencontre s'est achevée "sans résultats", selon le porte-parole de M. Kahlon. Les deux hommes doivent se revoir dans le courant de la semaine.

Après le départ de M. Lieberman, le soutien de M. Kahlon est devenu vital pour le Premier ministre. Or M. Kahlon s'est prononcé pour la tenue d'élections le "plus vite possible" alors que la législature actuelle ne doit prendre fin qu'en novembre 2019.

"Je fais tous les efforts pour éviter ces élections inutiles et j'espère que mes partenaires prendront leurs responsabilités", a encore dit M. Netanyahu.

