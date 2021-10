Hors Normandie. Super Mario Party à gagner avec le hit de la salle de bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Le jeu Super Mario Party est sorti le 5 octobre 2018 sur Nintendo Switch et vous pouvez le gagner toute cette semaine! Organisez une fête quand vous voulez et où vous voulez avec Super Mario Party pour Nintendo Switch. Mesurez-vous à vos amis dans 80 mini-jeux et jouez avec eux en ligne de façon inédite !

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!

