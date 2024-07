Le jeudi 1er novembre 2018, une patrouille de police est requise au domicile de la victime à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). La compagne du prévenu vient de subir les violences de son compagnon et s'est réfugiée chez des amis lorsque les policiers arrivent. Elle est entendue et explique qu'à la suite d'une décision de justice ordonnant une résidence séparée et la garde d'un enfant âgé de quelques mois, ce que le prévenu a toujours mal accepté, elle s'est vue frappée à coups de poing sans motif valable et sa fille assommée à coups de manche à balai.

Elle ajoute que les scènes de violences sont récurrentes depuis 2013. Prenant soudain conscience de ses gestes, Karim Z, 39 ans, emmène l'enfant à l'hôpital où on constate une plaie saignante au cuir chevelu. Au commissariat, la victime est examinée par un médecin qui souligne des hématomes au corps et délivre une incapacité totale de travail d'un jour. Elle dépose plainte.

Il nie les accusations

À l'issue de l'audition de la victime, les policiers se rendent au domicile du prévenu. Il est bientôt placé en garde à vue où il récuse toute accusation de violences envers la victime et l'enfant. À la barre, il persiste à dire : "personne ne peut m'accuser", arguant pour sa défense l'absence de témoins oculaires. Les amis de la victime confirment néanmoins des violences régulières et une vie de couple difficile. Pour la partie civile, "la parole du prévenu ne tient pas devant les faits". Le procureur de la République renchérit : "les explications du mis en cause ne sont pas crédibles". La défense estime que l'urgence de la comparution immédiate "ne permet pas d'aborder tous les points du dossier". Après délibération à l'audience du mardi 6 novembre 2018, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de 10 mois de prison dont six assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 24 mois. Il prononce également son maintien en détention.