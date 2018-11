"Montrer qu'on existe"

Ils étaient tous "en colère". "Chacun dans notre coin. Mais cette fois, on va sortir tous ensemble pour le dire." À Saint-Lô, Laëtitia L. fait partie des milliers de Français exaspérés par les hausses de taxes sur le carburant.

Comme les autres, elle a placé son gilet jaune en évidence sur le tableau de bord de sa voiture. Symbole de son courroux, et signe de ralliement au mouvement d'ampleur prévu le samedi 17 novembre.

Ce jour-là, automobilistes et motards ont l'intention de bloquer des axes routiers, partout à travers le pays. Impossible de savoir combien ils seront. La quadragénaire, elle, compte apporter une modeste pierre à l'édifice. "À Saint-Lô, nous n'allons pas faire un énorme événement." Un ou deux ronds-points, au maximum, devraient être momentanément encombrés.

"350 € de carburant

pour travailler"

"C'est le geste qui compte. C'est important de faire quelque chose, même petit, dans la ville préfecture de la Manche." Ce "quelque chose", Laëtitia y tient. Mère de deux enfants, elle parcourt 40 kilomètres chaque jour pour aller et revenir du travail. "Mon mari, c'est 100 kilomètres." Alors la hausse des prix, la famille l'a sentie passer. "Rien que pour le travail, le budget carburant c'est 350 € par mois. Ça finit par coûter vraiment cher."

L'addition est tout aussi corsée pour Alphonse Sallé et sa femme. "Avec la hausse, j'ai dû rajouter 50 euros par mois pour le carburant. Le budget mensuel est d'au moins 200 euros." Domicilié à Vire, le père de famille doit s'adapter. "On économise le plus possible. Les courses, par exemple, se limitent à l'essentiel." Comme Laëtitia, le trentenaire a eu envie de faire bouger les choses. À la mi-octobre, il a tenté sans succès de manifester à la station essence du Leclerc de Vire. Un "flop" qu'il compte bien rattraper le 17 novembre.

Car cette fois, le message fait boule de neige. Sur les réseaux sociaux, les compteurs s'affolent autour des différents "Coups de Pompe", "Trop plein", noms donnés aux actions prévues sur les axes routiers. "En créant un groupe sur Facebook, on s'attendait à ce qu'une centaine de personnes répondent." Des milliers finalement se disent intéressés par l'événement ! "C'est un énorme boulot", concède Gilles Castel. Motard, le Caennais a l'habitude des impressionnants défilés. Qu'en sera-t-il cette fois ? Réponse samedi.

