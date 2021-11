C’est la seule armurerie de Caen

Ce couple de Caennais tient depuis 1996 la seule boutique d’armurerie de la capitale régionale, place du 36e régiment d’infanterie. Diplômé de l’Ecole de Liège, en Belgique, Philippe Froment est soumis, comme tous ses confrères, au contrôle rigoureux de sa profession. “L’achat d’armes de 1e et 4e catégories, par exemple, ne peut se faire sans autorisation de la préfecture”. Et désormais, il lui faut un agrément par la préfecture pour la vente d’armes ou de munitions de 5e et 7e catégories (chasse et clubs de tir). En outre, le Caennais reçoit tous les cinq ans la visite d’un représentant du ministère de l’Intérieur qui contrôle si son établissement est aux normes : grille extérieure, alarme et coffre-fort.



Articles de défense

“A Caen, les articles de défense fonctionnent particulièrement bien”, souligne-t-il. “Les bombes lacrymogènes, les pistolets alarmes... Et puis naturellement, il y a toute l’activité chasse”. L’armurerie a aussi trouvé sa place sur Internet. cette évolution laisse toutefois Philippe et Isabelle Froment perplexes : question de traçabilité.