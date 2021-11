Le véhicule est équipé de la technologie Dual Fuel et de deux réservoirs. Il consomme 60% de gasoil et 40% de gaz. Ce premier camion-gaz appartient à la société Transports Deshayes, basée à Carentan. "Les premiers essais montrent que le véhicule fonctionne très bien", indique son président Jacques Virlouvet. Son intérêt : parcourir la même distance en économisant 40% de gasoil et 20% d’émission de CO2.