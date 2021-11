Pôle de vie Centre et Sud Est : "davantage de proximité"

C’est le quatrième à Caen. En présence de nombreuses personnalités, le député-maire de Caen, Philippe Duron, a rappelé l’importance de permettre "davantage de proximité, de diversité et d’ouverture". Les résultats en termes d’efficacité sont encourageants puisque les trois premiers pôles de vie, ouverts en 2011, ont déjà satisfait 20 000 demandes. Toujours dans le but de rendre les quartiers plus attractifs et d’améliorer le service public municipal, il est désormais possible, dans l’un des quatre pôles, de déclarer une naissance, de signaler un dysfonctionnement (espaces verts, propreté, voirie), mais aussi de régler les frais de cantine des enfants et de les inscrire pour la rentrée prochaine. La multiplication par quatre des moyens mis en œuvre témoigne d’une "profonde envie de la ville d’établir une relation plus intime entre les agents municipaux et les habitants" afin de mieux répondre aux demandes, et ce, le plus rapidement.