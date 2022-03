Rouen. Jumelage : des projets pour rapprocher Rouen et Cleveland

À la fin de la Première Guerre mondiale, des médecins venus de Cleveland ont opéré dans les hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime). De retour chez eux, ils y ont fondé la Cleveland clinic, l'une des plus grandes et des plus renommées au monde. Les liens entre les deux villes, célébrés cette année, ne datent donc pas d'hier. Après une visite dans l'Ohio en juillet 2018, c'est aux Rouennais de recevoir une délégation américaine, du mercredi 7 au lundi 12 novembre 2018, pour célébrer les 10 ans d'un jumelage signé par Valérie Fourneyron en 2008.

Des projets culturels en commun

Le but de cet échange ? Renforcer les liens économiques qui se sont créés entre les deux villes, selon Yvon Robert, le maire de Rouen, qui cite l'exemple de Lubrizol, "une des principales entreprises de Rouen, qui est originaire de Cleveland". Mais bien d'autres secteurs travaillent main dans la main, comme la gastronomie, la médecine ou l'éducation, à travers des échanges entre lycées. "Cette relation est spéciale, car nous avons deux villes avec les mêmes expériences, les mêmes économies et des histoires fortes", analyse Dick Erickson, le président de la chambre de commerce franco-américaine de l'Ohio. Des rendez-vous avec le port et la chambre de commerce locale sont prévus, comme une participation aux cérémonies du 11-Novembre.

Les deux villes appuient également sur l'importance des échanges culturels. En juillet, un artiste rouennais avait suivi la délégation française pour aller peindre une grande fresque à Cleveland. Cette fois, c'est un street-artiste américain qui fait le chemin inverse pour peindre un mur du gymnase Suzanne-Lenglen. La ville américaine veut également faire un cadeau spécial en l'honneur de son homologue normande : "Il y a 34 pays représentés dans les Jardins culturels de Cleveland, et on va y ajouter la France. La personne qui va imaginer ce jardin est un paysagiste Français, un artiste qui est en résidence au Jardin des plantes", présente Alex Lackey, un membre du cabinet du maire de Cleveland.