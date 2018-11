Mbappé à l'AFP: "J'ai fait tout ce qui était en mon possible" pour gagner le Ballon d'Or

S'il a admis que "personne ne fait mieux pour l'instant" que les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le champion du monde français, âgé de 19 ans, "ne pense pas que l'un des deux remportera le Ballon d'Or cette année", dans un entretien réalisé en marge de l'officialisation de son partenariat avec la marque Hublot, jeudi à Paris.

Q: Pensez-vous que votre incroyable année, marquée par le sacre mondial en Russie, s'achèvera par un Ballon d'Or ?

R: "Je ne sais pas, en tout cas j'ai mis tout les ingrédients de mon côté pour le remporter. J'ai fait tout ce qui était en mon possible. Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) ! Mais j'ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu'au dernier jour des votes. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus. Je pense que je peux mieux faire que l'année dernière, et c'est l'objectif à chaque fois de toujours progresser, année après année, aller le plus haut possible à chaque fois."

Q: Qu'est-ce qui fera la différence selon vous ?

R: "Je pense qu'un Ballon d'Or se joue sur des faits marquants dans l'année. On est dans une année de Coupe du monde donc c'est sûr que la Coupe du Monde va peser. Après, c'est quand même aussi sur toute une année. J'ai fait un très bon début de saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner."

Q: Pensez-vous par exemple que votre doublé contre l'Argentine de Lionel Messi en huitièmes de finale (4-3) du Mondial aura marqué les esprits ?

R: "Avant ma performance, c'est un match qui restera dans l'histoire quoi qu'il arrive. Un score de 4-3, l'Argentine de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, la France qui gagne la Coupe du monde derrière... C'est plein de choses qui font que c'est un match spectaculaire, le but de (Benjamin) Pavard (aussi). Après, à titre personnel, c'est vrai que j'ai eu la chance de marquer l'histoire avec cette rencontre et je pense que oui, ça va rester dans les annales."

"Personne ne fait mieux" que Messi et Ronaldo

Q: L'année 2018 va-t-elle mettre fin à la décennie de domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

R: "Non, parce que ce sera la fin quand il y aura quelqu'un qui fera mieux. Personne ne fait mieux pour l'instant (rires)!"

Q: Vraiment ?

R: "Je ne pense pas que l'un des deux remportera le Ballon d'Or cette année parce que c'était une année de Coupe du monde. Et la Coupe du monde prime. Mais si on prend le joueur à l'état pur, il n'y a pas meilleur encore. Cette année, c'était encore eux les deux meilleurs. Messi finit meilleur buteur européen, Ronaldo meilleur buteur de la Ligue des champions..."

Q: Du coup, c'est un Français qui va l'avoir ?

R: "Franchement j'espère ! On a fait quelque chose de grand. Ce ne serait pas injuste parce que c'est un mot fort mais ce serait dommage qu'un Français ne le remporte pas. Parce qu'on a marqué l'histoire et ce serait bien que cela soit récompensé."

Q: Vous venez de signer le premier contrat de sponsoring (hors équipementier) de votre carrière avec Hublot. Les initialies "KM" vont-elles devenir une marque plus puissante que celle de "CR7" à terme ?

R: "Je ne sais pas parce que +CR7+ (surnom et marque de Cristiano Ronaldo, ndlr) c'est quelque chose de grand. Il a réussi à construire sa marque et à ce qu'elle devienne internationale. La mienne n'est pas à ce stade-là encore. J'évolue petit à petit, elle évolue petit à petit. Je l'ai dit, je le répète, cela passera par le terrain aussi".

Q: Unes de la presse étrangère, marques qui rêvent de vous avoir... Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 19 ans vous êtes devenu une icône internationale ?

R: "Se rendre compte, oui et non parce que je ne contrôle pas tout ce qui se fait. Devenir un footballeur c'est ça aussi, il y a le terrain mais tout ce qu'il y a autour qu'il faut aussi gérer. Ce n'est pas évident mais j'apprends, je continue d'apprendre. J'ai des gens qui m'entourent et qui m'aident à surmonter les épreuves les unes après les autres."

Q: Vous avez encore toute une carrière devant vous. Que rêvez-vous de remporter maintenant ?

R: "Toutes les Coupes du monde que je peux jouer ! On joue pour gagner donc si j'en joue quatre, je veux en gagner quatre. Il faut aller étape par étape. J'en ai gagné une déjà, et il faut se préparer et gagner avec son club, avec la sélection aussi. Il y a des objectifs à court terme avant de penser à 2022. Mais le bilan, c'est toujours gagner."

