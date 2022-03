Rouen. Le corps démembré retrouvé en bord de Seine est celui d'un sans-abri

Le corps démembré et décapité découvert dimanche en bord de Seine, près de Rouen (Seine-Maritime), a été identifié comme étant celui d'un sans-abri, a-t-on appris ce jeudi 8 novembre 2018 de source policière. "Il s'agit d'un homme de 45 ans, sans domicile fixe dans l'agglomération de Rouen. Les enquêteurs ont pu l'identifier grâce à son ADN. L'individu était connu de nos services pour des faits mineurs, notamment des vols et des outrages", a expliqué une source policière à l'AFP.

Sollicité, Pascal Prache, procureur de la République de Rouen a indiqué qu'il ne ferait aucun commentaire sur cette procédure.

"L'autopsie pratiquée mardi n'a en revanche pas permis de déterminer les causes de la mort", a ajouté la source policière.

D'autres restes de corps découverts

Mercredi 7 novembre, des restes humains - des jambes et des bras pouvant appartenir au corps découvert - avaient été retrouvés dans le secteur de Pont-de-l'Arche (Eure), au sud de Rouen, selon une source policière. "Il est possible que cela soit lié au cadavre démembré et décapité", avait ajouté une source judiciaire.

"Les résultats d'analyse pour savoir si ces restes humains appartiennent au même corps ne seront pas connus avant ce soir ou demain" (vendredi, NDLR), a précisé la source policière.