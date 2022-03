Petit-Quevilly. Football : QRM et Manu Da Costa attendent un renfort au mercato

Pas la peine d'insister, son nom est un secret bien gardé pour le moment. Mais Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) est bien sur la piste d'un nouveau joueur pour se renforcer. "Pour nous, tout est ficelé. On n'attend plus qu'un club appuie sur le bouton vert", annonçait même Manu Da Costa, l'entraîneur des Rouge et Jaune, le mercredi 7 novembre 2018 en conférence de presse. Prudent sur la question, concurrence oblige, le technicien a tout de même livré quelques bribes d'informations.

Plusieurs mois de négociations

Tout d'abord, il est probable que ce joueur soit un attaquant. Parce que le club manque d'un remplaçant ou concurrent de poids pour son avant-centre, Jonathan Nanizayamo. Mais aussi parce que Manu Da Costa parle lui-même "d'un garçon qui doit faire basculer du bon côté des choses, quelqu'un qui est efficace", en citant en exemple l'arrivée d'Oumar Pouye lors de la saison de la montée en Ligue 2.

Pour le moment, ce joueur mystère est encore sous contrat dans son club actuel. Les dirigeants devront donc se mettre d'accord pour un transfert, un prêt ou une résiliation de son contrat. Si un accord est trouvé, ce sera le résultat d'un travail de longue haleine. Cet été, déjà, QRM s'était activé pour le faire venir. "Dès le mois de mai, même", affirme Manu Da Costa. Recalé au mercato estival, le club normand espère avoir plus de chance en cours de saison.