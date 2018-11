Pour faire place nette, la fourrière de Rouen va traverser la Seine

Dans le décor méticuleusement pensé du futur éco-quartier Flaubert de Rouen (Seine-Maritime), les grillages, les barbelés et même les quelques carcasses calcinées de la fourrière ne seraient pas du plus bel effet. Une problématique qui a été anticipée par les élus, à la recherche depuis quelques années déjà du site idéal pour accueillir ce service municipal. Après une piste à la limite de Déville-lès-Rouen, c'est finalement aux abords d'Amfreville-la-Mivoie que le projet devrait voir le jour.

Une grande partie de ce terrain situé en bord de Seine devrait accueillir la fourrière. - Google Streetview

Une installation pérenne

La cible ? Un terrain inutilisé depuis la destruction de l'ancienne usine d'incinération des déchets, sur la rive droite, en face de la pointe de l'Île Lacroix. Suffisamment grand et dépollué, le site coche toutes les conditions voulues par la Ville : "On parle d'une superficie de 7500 à 8000m², il doit être clos, avec une capacité de 350 places et environ 130m² de bureaux pour l'accueil du public et les agents", détaille Christine Rambaud, adjointe à l'urbanisme et présidente de la Société publique locale Rouen Normandie stationnement. Dans ses propositions, le maître d'œuvre qui devrait être sélectionné dans quelques semaines devra intégrer plusieurs espaces pour les différentes activités de la fourrière : les stationnements gênants, les immobilisations administratives, les épaves…

Pour le moment, la fourrière est encore sur la rive gauche, à l'endroit où l'écoquartier Flaubert va venir s'implanter. - Aurélien Delavaud

Quitte à déménager ce service "indispensable", Christine Rambaud tient à ce qu'il puisse s'installer de façon pérenne. Notamment en s'intégrant dans le paysage pour les promeneurs de l'Ile Lacroix ou les riverains sur les hauteurs de ce quartier. Mais aussi en envisageant l'installation "d'une centrale photovoltaïque, avec des panneaux, pour alimenter la fourrière voire revendre un peu d'électricité. Mais il faut vérifier si c'est possible", précise l'élue.

Après des travaux qui pourraient être assez courts, la nouvelle fourrière pourrait être opérationnelle pour la mi-2020, moyennant 1 340 000€ d'investissements, hors taxes.