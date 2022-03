Fécamp. Fécamp : des étudiants au chevet des cours d'eau

22 élèves de l'ISTOM, l'école supérieure d'agro développement international (Angers – Maine-et-Loire), réalisent leur stage pratique de dernière année à Fécamp (Seine-Maritime) du lundi 5 au vendredi 16 novembre 2018. C'est la quatrième année que l'établissement collabore avec la mairie. Il s'agit pour ces jeunes d'un stage professionnalisant. Ils sont dans leur dernière année de cursus (la cinquième année). Leur principal travail est de s'intéresser aux cours d'eau ou zones humides. Il s'agit de faire un état des lieux complet pour permettre des aménagements ou des chantiers. Un travail d'intérêt pour la mairie.

Prélèvement de la macrofaune aquatique non loin de la source de la Valmont. - ISTOM

BONUS - le reportage Tendance Ouest sur le travail réalisé sur le canal de la voûte :

Le canal de la voûte Impossible de lire le son.

Les élèves ont improvisé un laboratoire dans le gîte mis à leur disposition. - Gilles Anthoine

Six missions

Les élèves de l'ISTOM ont six missions à réaliser durant leurs deux semaines de stage à Fécamp.

• Zone humide (le long de la voie verte) – il s'agit d'analyser les travaux déjà réalisés dans ce secteur.

• Source de Grainval – les étudiants vont consulter les agriculteurs, repérer les bétoires et analyser les eaux afin d'identifier les différentes sources de pollution.

• Carrières (sous l'espace Jules Ferry) – il faut réaliser des analyses pour déterminer les risques avant une éventuelle ouverture au public.

• Ancien hôpital – les élèves vont étudier les eaux souterraines et les sources de pollution.

• Valmont – des analyses de la qualité de l'eau de la rivière sont effectuées (un travail sur plusieurs années).

• Canal de la voûte – Il s'agit d'une dérivation de la Ganzeville datant du XIe siècle. Le canal est maintenant en grande partie souterrain. Dans les années 60, en plein air il servait d'égout. Les élèves vont tenter de retrouver son tracé exact et d'analyser son eau.