Quevilly -Marseille : les photos et le Best-of audio !

Ils ont éliminé à l'issue d'un "scénario complètement fou" (Cédric Vanoukia) une équipe marseillaise en déroute. "La victoire n'est pas usurpée, assure le défenseur latéral. On doit tuer le match en début de deuxième mi-temps. Ensuite, on n'a pas le droit de se faire rejoindre à 2-2, mais avec le mental, la réussite et le talent on va chercher cette qualification. C'était inespéré."

Inespéré et pourtant mérité au vu de la prestation des deux équipes. Dans une ambiance exceptionnelle, Quevilly a mené la vie dure à son prestigieux adversaire. Après l'ouverture du score rapide de Julien Valéro, formé à Caen, les Haut-Normands ont longtemps tenu l'Olympique de Marseille en respect. Les Olympiens, peu inspirés tout au long de la rencontre, sont pourtant parvenus à égaliser à cinq minutes de la fin du temps réglementaire par Loïc Rémy. "Ce n'était pas facile psychologiquement, d'autant que je connais la fragilité de mon équipe dans ce domaine, reconnaît Régis Brouard. Mais on s'est ressaisi."

Un dénouement digne d'une tragédie

Animés d'une volonté farouche, les Quevillais n'ont pas reculé en prolongation, rendant la fin de match exceptionnel. Johan-Christophe Ayina héros parmi les héros, a dû s'y prendre à deux fois pour offrir la qualification aux siens. Son premier but – une jolie reprise de volée – a été effacé dans la foulée par une nouvelle égalisation de Loïc Rémy. Le second, en revanche, consécutif à une erreur de main du gardien marseillais (117'), a signé une victoire finalement logique.

"Qui aurait cru un seul instant qu'on aurait pu gagner en fin de prolongation, s'interroge Régis Brouard. On a été récompensés de notre audace en passant à deux attaquants. Il y a une belle étoile au-dessus de ce club. Qu'elle continue à briller." Quevilly disputera sa demi-finale le 10 ou le 11 avril, avec de bonnes chances de retrouver un stade d'Ornano. Contre Marseille, l'habituelle antre des Malherbistes était en ébullition. Mattias Jouan en a encore des frissons. "C'est extraordinaire d'avoir eu autant de monde venu de loin pour nous supporter", confie-t-il. Les klaxons ont résonné au retour : l'aventure est loin d'être terminée !

Revivez les plus beaux moments de la rencontre avec le best of audio Tendance Ouest avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé :