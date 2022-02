Rouen. Hockey sur glace : les Dragons assurent face à Nice

C'est donc une 14e victoire consécutive en Synerglace Ligue Magnus que viennent d'enchaîner les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), avec cette victoire 4-1 face aux Aigles de Nice, sur la glace de l'Ile Lacroix, mardi 30 octobre 2018.

"La semaine dernière avait mal débuté avec cette élimination en coupe de France, on avait été très déçu car on n'avait pas réussi à concrétiser toutes nos occasions et on est tombé sur deux bons gardiens et une équipe valeureuse. Mais j'ai aimé que l'équipe ait su rebondir sur la route face à deux bonnes équipes et qu'on soit très solidaires. Donc c'est tout de même très positif", déclarait Fabrice Lhenry à la fin du match contre Nice.

La CHL dans le viseur

Et justement, après beaucoup d'énergie dépensée, le match démarrait timidement de part et d'autre avec un résultat de 0-0 à la fin du premier tiers. "On était peut-être un peu fatigué, on a passé la semaine sur la route c'était compliqué. Mais même en étant moins bien on a réussi à être solide défensivement et mettre les occasions, on va retenir les trois points et maintenant je sais que les joueurs attendent la semaine prochaine impatiemment (match aller de CHL face à Salzbourg, NDLR)." Le premier but de la partie allait intervenir en supériorité numérique, sur un lancer de Loïc Lampérier qui trouvait un rebond pour la première réalisation de Joel Caron dans cette soirée (1-0). Il fallait attendre un peu moins de dix minutes pour voir un second but dans cette partie, sur un bon service de Caron à destination de Miklik qui trouvait le filet niçois (2-0).

Au retour des vestiaires, les deux équipes se neutralisaient mais les Dragons allaient inscrire deux buts coup sur coup en 21 secondes, par un déboulé de Joel Caron pour le 3-0 et un nouveau service de celui-ci pour Miklik qui trouvait lui aussi le but (4-0). La soirée aurait pu être parfaite mais les Niçois, valeureux jusqu'à la dernière seconde, se voyaient récompensés en supériorité numérique sur une déviation qui faisait mouche (4-1).

Il reste maintenant un match à disputer à Angers, le vendredi 2 novembre 2018, avant de recevoir l'équipe de Salzbourg en Champions Hockey League le mardi 6 novembre 2018.