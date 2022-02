Alençon. Formation en Normandie : fusion de l'ISF et de l'AIFCC

Une annonce a été faite mardi 30 octobre 2018 à l'issue d'un conseil d'administration, l'Institut Supérieur de Formation (ISF) implanté sur le site universitaire d'Alençon, campus de Damigny (Orne), se plaçait à compter du jeudi 1er novembre 2018 sous mandat de gestion de l'AIFCC (Seine-Maritime et Calvados). Une baisse de trésorerie de l'ISF amenait à une situation tendue, confirme François Browne de Kilmaine, l'un des présidents de l'ISF, précisant aussitôt on se marie pour développer, pour consolider dans une période pas évidente avec la réforme du secteur de la formation.

14 mois de transition

Les premiers contacts remontent à juin 2018, et la nouvelle entité n'a pas encore de nom, il sera trouvé durant la période transitoire qui va durer jusqu'au mercredi 1er janvier 2020, date prévue de la fusion effective entre les deux entités. Sans conséquence ni pour le personnel, ni pour les stagiaires, il s'agit de mutualiser les fonctions-support, précise Alain Buffortrille, directeur de l'AIFCC.

Première école Normande

Nous serons la première école de formation initiale et continue du Havre à Alençon, précisent les présidents des CCI Caen-Normandie et Portes de Normandie Michel Collin et Éric Rouet. La nouvelle entité formera aux métiers administratifs et commerciaux, aux métiers d'architecture, du design, du sanitaire, du social, de l'informatique, du numérique, des langues, entre autres, pour alors compter 260 salariés, 12 000 apprenants, pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Sur le terrain

Il s'agit aussi de ne pas se concentrer sur les seules métropoles normandes, mais bien de garder les multiples implantations sur le territoire au plus près des apprenants, dans la complémentarité sans concurrence avec l'existant. Et la porte reste ouverte aux autres écoles qui souhaiteraient nous rejoindre, précisent les intéressés.