Tour de Normandie: Départ de Colombelles aujourd'hui.

Le tour quitte la Basse pour rejoindre la Haute Normandie. Une étape promise aux sprinters mais attention aux baroudeurs...

C'est sous le soleil et sans vent que les coureurs devraient parcourir les 199Km qui les séparent de la ligue d'arrivée. On s'attend à une course rapide et animée car certains voudront dès aujourd'hui creuser des écarts... Pas sur que les équipes de sprinters seront de cet avis.

Retour sur le Prologue et présentation de l'étape du jour signé Sylvain Letouzé...