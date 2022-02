Rouen. Football : en coupe de France, Grand-Quevilly sort Bourguébus

La hiérarchie a été respectée. Actuellement deuxième de son championnat de Régional 1, le club de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France en s'imposant sur la pelouse de Bourguébus, club de Régional 2, sur le score de 2-1 le dimanche 28 octobre 2018.

Grand-Quevilly sans trembler

Un but signé Abou Ba dès la 10e minute de jeu et un penalty transformé par Adama Sidibé au début de la seconde mi-temps ont permis au club de l'agglomération rouennaise de prendre de l'avance dans cette rencontre. Si les locaux sont parvenus à réduire la marque après l'heure de jeu, également sur penalty, par Pomar, le score n'a plus évolué et les joueurs du FC Grand-Quevilly ne se sont pas fait peur en fin de match.

Avant de disputer le septième tour de cette Coupe de France, les hommes d'Hakli Damane retourneront au championnat, le dimanche 4 novembre 2018, avec un déplacement au Havre, pour se rapprocher le plus possible de l'objectif de monter en National 3.